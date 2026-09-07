Ladrones entran por la ventana del baño y saquean una vivienda en Durango

Un robo a casa habitación fue reportado la noche del domingo en el fraccionamiento Santa Amelia, de la ciudad de Durango, donde el responsable habría aprovechado que el inmueble se encontraba solo para ingresar.

Fue aproximadamente a las 22:00 horas del domingo 6 de septiembre cuando la propietaria llegó a su domicilio, ubicado en la calle Francisca Escárcega, cerca de Nellie Campobello, y descubrió que sus pertenencias estaban revueltas.

Al revisar la vivienda, la afectada se percató de que el presunto ladrón habría ingresado por una de las ventanas del baño , sin que hasta ese momento se conociera la identidad del responsable.

En una primera revisión, la mujer detectó el faltante de un estuche que contenía diversas piezas de joyería, además de un teléfono celular iPhone y su respectivo cargador.

Tras descubrir el robo, se solicitó la presencia de las autoridades, quienes tomaron conocimiento de los hechos y orientaron a la afectada para presentar la denuncia correspondiente y determinar el monto total de lo sustraído.