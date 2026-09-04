Ladrones, imparables en Durango: se llevan más de 160 mil pesos en fraccionamiento Las Villas

Un nuevo robo a casa habitación fue reportado en la ciudad de Durango, esta vez en el fraccionamiento Las Villas, donde los delincuentes lograron apoderarse de dinero en efectivo, dólares, aparatos electrónicos y diversos artículos personales.

El reporte fue recibido por el número de emergencias 911 aproximadamente a las 12:00 horas del jueves 3 de septiembre, desde una vivienda ubicada en Circuito Vía Milán, cerca de Vía Brianza.

La afectada explicó que durante la mañana se percató de que personas desconocidas habían ingresado a su domicilio y sustraído diferentes pertenencias.

Al revisar la vivienda, descubrió que faltaba una tablet, además de aproximadamente 160 mil pesos en efectivo que mantenía en el interior del inmueble.

Los responsables también se habrían llevado alrededor de mil 200 dólares, por lo que el monto económico de lo sustraído aumenta considerablemente al realizar la conversión a moneda nacional.

Además del dinero, la denunciante señaló el faltante de perfumes, pares de tenis y lentes, entre otros artículos que se encontraban dentro de la casa.

El hecho fue reportado como robo a casa habitación sin violencia y las autoridades recomendaron presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que deberá iniciar las investigaciones para tratar de identificar a los responsables y recuperar lo sustraído.