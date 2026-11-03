Ladrones ingresan a mueblería en Los Sauces; investigan monto de lo robado

Un establecimiento dedicado a la venta de muebles fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes 3 de noviembre, en la colonia Los Sauces, de la ciudad de Durango, donde los responsables ocasionaron daños en uno de los accesos para ingresar al inmueble.

El hecho fue reportado alrededor de las 05:30 horas, cuando Sandra, encargada de la mueblería San José, ubicada en Privada Nazas, cerca de Prolongación Nazas, solicitó la intervención de las autoridades tras detectar que personas desconocidas habían ingresado al negocio.

De acuerdo con la información proporcionada, la puerta trasera del establecimiento se encontraba doblada, aparentemente como consecuencia de las maniobras realizadas por los presuntos ladrones para introducirse al local. Al momento del reporte, la afectada todavía no había realizado una revisión completa para determinar qué artículos o pertenencias fueron sustraídos.

Aunque inicialmente se desconocía el monto de lo robado, no se descartaba que las pérdidas pudieran ascender a varios miles de pesos, situación que deberá establecerse mediante el inventario correspondiente. Se espera que la parte afectada interponga la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango para que se investigue lo ocurrido.