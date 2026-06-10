Ladrones ingresan a vivienda de Los Remedios mientras familia dormía; roban dinero y joyas

Un robo a casa habitación fue reportado la mañana de este martes en el fraccionamiento Los Remedios, luego de que una familia descubriera que personas desconocidas ingresaron a su domicilio durante la madrugada y se llevaron dinero en efectivo, accesorios de lujo y otros objetos de valor.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre Camino de la Escarcha, donde la afectada, Rosalina "N", solicitó la presencia de las autoridades tras percatarse de que varias de sus pertenencias habían desaparecido.

Según el informe, entre las 05:00 y las 06:00 horas la mujer escuchó ladrar a su mascota, que suele permanecer en la sala de la casa. Al levantarse para verificar la situación, observó que la puerta principal se encontraba abierta, situación que le pareció extraña debido a que habitualmente permanece cerrada.

Al revisar el resto del inmueble, también detectó que la puerta trasera estaba abierta. La afectada explicó a los agentes que dicha puerta cuenta con una chapa averiada, lo que facilita que pueda abrirse desde el exterior.

Posteriormente, comenzó a inspeccionar las habitaciones y fue entonces cuando descubrió que faltaba la cartera de su hijo, en la que guardaba mil 500 pesos en moneda nacional, mil dólares en efectivo, además de diversas identificaciones y tarjetas bancarias.

La denunciante también reportó el robo de dos relojes, dos pares de lentes de marcas reconocidas y varias piezas de joyería de fantasía. Hasta el momento no se ha determinado el monto total de lo sustraído.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al lugar para entrevistar a la afectada y recabar información sobre los hechos. Tras documentar el caso, orientaron a la propietaria sobre el procedimiento para presentar la denuncia formal ante la autoridad ministerial.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para tratar de identificar a los responsables de este robo, ocurrido sin que se reportaran daños visibles o actos de violencia contra los habitantes de la vivienda.