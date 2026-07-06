Ladrones ingresaron a vivienda de Durango mientras el propietario dormía; nunca los escuchó

Un vecino del fraccionamiento Barcelona, fue víctima de un robo a casa habitación mientras dormía, sin percatarse del momento en que los delincuentes ingresaron a su domicilio y sustrajeron diversos objetos de valor.

El hecho fue reportado la mañana del domingo a través del sistema de emergencias 911, luego de que el afectado descubriera la ausencia de una televisión, una bicicleta, un tanque de gas y varias prendas de vestir. De inmediato solicitó la presencia de las autoridades.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Mora, donde se entrevistaron con Christopher Alfredo, quien manifestó que al despertar, alrededor de las 10:30 horas, salió de su habitación y notó que varias de sus pertenencias ya no se encontraban en la vivienda.

Durante la inspección preliminar, los agentes confirmaron que no había daños o huellas de violencia en puertas o cerraduras. Sin embargo, en la parte trasera del inmueble fueron localizados unos lazos que, según el denunciante, no estaban anteriormente y presuntamente fueron utilizados por los responsables para ingresar o sacar los objetos robados.

El afectado relató que permaneció dormido durante todo el tiempo en que ocurrió el ilícito, por lo qu e no logró escuchar ruidos ni observar a los responsables, quienes escaparon sin ser detectados.

Los investigadores orientaron al propietario sobre el procedimiento para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango inició las indagatorias para tratar de identificar a los responsables y recuperar los artículos sustraídos.