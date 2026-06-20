Ladrones irrumpen de madrugada en fruteria de la Hipódromo; se llevaron 8 mil pesos

La mañana de este viernes se registró un robo en un establecimiento comercial de la colonia Hipódromo, en la ciudad de Durango, donde los responsables lograron apoderarse de dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:00 horas, cuando al número de emergencias se informó que sujetos desconocidos habían ingresado a un local ubicado en la Segunda Privada de Mapimí.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al sitio y, tras entrevistarse con el propietario, identificado como José Roberto, conocieron la forma en que ocurrieron los hechos.

El afectado manifestó que aproximadamente a las 05:00 horas recibió una llamada del velador de una plaza comercial contigua, quien le informó que había observado una motocicleta estacionada afuera de su negocio y que la situación le pareció sospechosa.

Según el testimonio, al asomarse, el vigilante vio que la motocicleta abandonaba el lugar a toda velocidad y se percató de que la puerta de la negociación estaba abierta.

Momentos después, el propietario arribó a su establecimiento, denominado Frutería y Cremería Maxi, donde confirmó que de la caja registradora habían sido sustraídos ocho mil pesos en efectivo.

Los agentes orientaron al comerciante sobre el procedimiento para interponer la denuncia formal ante el agente del Ministerio Público, mientras las autoridades ya llevan a cabo las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar a los responsables del robo.