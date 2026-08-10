Ladrones irrumpen en iglesia en la colonia Luz y Esperanza

Amantes de lo ajeno aprovecharon la ausencia de personas para ingresar a una iglesia de la colonia Luz y Esperanza, en la ciudad de Durango, de donde lograron apoderarse de al menos un aparato electrónico.

El robo fue descubierto durante la mañana del domingo 9 de agosto, cuando el encargado llegó a la iglesia Cristo Luz y Esperanza, ubicada sobre la calle Lucero, cerca de su cruce con Nuevo Amanecer.

Al aproximarse al inmueble se percató de que la puerta presentaba daños y había sido forzada, por lo que decidió revisar el interior para conocer qué había ocurrido y posteriormente solicitó la presencia de las autoridades.

En una primera inspección, el afectado detectó que los ladrones se habían llevado un proyector utilizado en las actividades del templo, aunque en ese momento todavía se realizaba una revisión para establecer si faltaban otros objetos.

El reporte fue realizado alrededor de las 10:45 horas, por lo que elementos policiacos acudieron al lugar para tomar conocimiento del robo y recabar información sobre la manera en que los responsables consiguieron ingresar.

Hasta el momento se desconoce la identidad de quienes participaron en el atraco, así como el horario exacto en que ingresaron a la iglesia.

El afectado deberá presentar la denuncia correspondiente para que se investigue el robo y se determine el monto total de lo sustraído.