Ladrones irrumpen en instalaciones de CFE en Durango; se llevan cobre y computadoras

Personas desconocidas ingresaron durante la madrugada del martes 20 de octubre a las instalaciones de una agencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas sobre la carretera Durango-Mazatlán, de donde sustrajeron material de cobre y equipo de cómputo, luego de causar daños en los accesos del inmueble.

El robo fue reportado aproximadamente a las 08:30 horas, cuando personal de la dependencia detectó que las instalaciones habían sido visitadas por los amantes de lo ajeno, quienes aprovecharon la ausencia de trabajadores durante la madrugada para cometer el ilícito.

Los hechos ocurrieron en la agencia de la CFE localizada a la altura del kilómetro 98 de la carretera Durango-Mazatlán, donde el reportante, identificado como César "N", solicitó la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con la información proporcionada, al revisar las instalaciones se percataron de que una ventana y su reja de protección presentaban daños, aparentemente ocasionados por los responsables para conseguir ingresar al inmueble.

Tras realizar una inspección inicial, se detectó que los delincuentes se habían apoderado de diverso material de cobre, así como de varias computadoras, sin que hasta el momento del reporte se hubiera establecido la cantidad exacta de objetos sustraídos ni el monto económico de las pérdidas.

Finalmente, el caso fue reportado a las autoridades para las investigaciones correspondientes, con la finalidad de identificar a los responsables y recuperar los artículos robados, además de determinar las circunstancias en las que se cometió el atraco a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.