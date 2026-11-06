Ladrones madrugan en Durango: asaltan Oxxo y saquean negocio, con diferencia de minutos

Dos establecimientos comerciales fueron blanco de la delincuencia durante las primeras horas de este jueves en la ciudad de Durango, uno de ellos mediante un asalto con arma blanca y el segundo a través de un robo, cuyos responsables lograron escapar antes de la llegada de las autoridades.

Asaltan Oxxo en Centro de Durango

El primero de los hechos fue reportado alrededor de las 07:15 horas en una tienda Oxxo ubicada sobre la calle Gabino Barreda, a la altura de Ayuntamiento, en la Zona Centro de la capital, donde un sujeto ingresó al establecimiento y cometió un robo con violencia.

De acuerdo con el reporte realizado al número de emergencias, el individuo portaba un arma blanca, con la cual presuntamente amenazó al personal para cometer el atraco. El sospechoso fue descrito como u n hombre alto, de tez blanca, quien vestía sudadera negra, playera azul marino y llevaba una malla en la cabeza. Hasta el momento no se ha precisado el monto de lo robado.

Saquean negocio en Valle Verde

Apenas 24 minutos después, alrededor de las 07:45 horas, se recibió un segundo reporte de robo a negocio, ahora en un establecimiento ubicado sobre Paseo de la Ferrería, en la colonia Valle Verde, donde los delincuentes aprovecharon la ausencia de personas para ingresar y apoderarse del dinero.

En este caso, el afectado, identificado como Ian Luis "N", informó que al llegar al establecimiento encontró la puerta forzada y, al revisar el interior, descubrió que los responsables se habían llevado una caja que contenía aproximadamente tres mil pesos en efectivo, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

Ambos hechos quedaron registrados ante los servicios de emergencia para su seguimiento por parte de las corporaciones de seguridad. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos robos, ni se ha establecido si existe alguna relación entre los responsables de ambos delitos, cometidos con menos de media hora de diferencia.