Ladrones pegan en dos viviendas de Durango capital la tarde de este 17 de septiembre

Dos robos a casa habitación fueron reportados durante la tarde del jueves 17 de septiembre en distintos fraccionamientos de la ciudad de Durango; en ambos casos, los responsables aprovecharon que los inmuebles se encontraban solos para ingresar y llevarse diversos aparatos electrónicos.

San Fernanda Plus

El primero de los hechos fue reportado aproximadamente a las 17:30 horas en una vivienda ubicada en el fraccionamiento San Fernanda Plus, donde el propietario acababa de llegar cuando descubrió que algunas de sus pertenencias ya no se encontraban.

Al revisar el inmueble, el afectado detectó e l robo de una consola Xbox y una computadora . De acuerdo con los primeros datos proporcionados a las autoridades, el o los responsables habrían conseguido ingresar a la propiedad por el área del jardín.

Otro caso en Versalles

Poco más de media hora después, a las 18:00 horas, las corporaciones de seguridad recibieron un segundo reporte de robo, ahora en un domicilio del fraccionamiento Versalles.

En este caso, familiares de los propietarios informaron que, al regresar a la vivienda, se percataron de que habían desaparecido diversos electrodomésticos, además de dos televisiones.

Una primera revisión permitió establecer que los responsables presuntamente entraron por una ventana ubicada en la parte posterior del inmueble, para posteriormente apoderarse de los objetos y escapar sin ser detectados.

Ambos casos fueron reportados a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes, determinar el monto total de lo robado y tratar de identificar a los responsables.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.