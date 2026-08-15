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Ladrones saquean casa deshabitada en Los Ángeles; se llevan televisión y cableado eléctrico

Hasta ahora no se ha establecido el momento ni la forma en que los ladrones ingresaron al inmueble.

Ladrones saquean casa deshabitada en Los Ángeles; se llevan televisión y cableado eléctrico

Ladrones saquean casa deshabitada en Los Ángeles; se llevan televisión y cableado eléctrico

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una vivienda que se encontraba deshabitada en la colonia Los Ángeles, de la ciudad de Durango, fue visitada por los ladrones, quienes se llevaron diversos objetos y hasta parte de la instalación eléctrica.

El robo fue reportado aproximadamente a las 13:30 horas del viernes 14 de agosto, en un domicilio ubicado en la calle Belino M. Presa, hasta donde se solicitó la presencia de las autoridades.

Según la información recopilada, la casa se encontraba sola, situación que presuntamente fue aprovechada por una o más personas para ingresar sin que nadie se percatara de lo que ocurría.

Al revisar el inmueble, la reportante se dio cuenta de que faltaba una televisión, además de varios contactos eléctricos y cableado que los responsables arrancaron de diferentes partes de la vivienda.

Hasta el momento no se ha establecido cuándo ocurrió exactamente el robo ni la forma en que los responsables consiguieron entrar a la propiedad, por lo que estos datos deberán ser determinados mediante las investigaciones.


La parte afectada recibió orientación para presentar la denuncia correspondiente, con la finalidad de que se abra una carpeta de investigación y se trate de identificar a quien o quienes participaron en el robo y recuperar los objetos sustraídos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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