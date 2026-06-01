Ladrones saquean negocio de bulevar Durango tras ingresar por parte trasera

El propietario de un negocio ubicado sobre el bulevar Durango, denominado Las Menonas, denunció un robo luego de descubrir que personas desconocidas ingresaron al establecimiento y se llevaron dinero en efectivo y equipo de comunicación.

El afectado reportó a las autoridades que al arribar a su local la tarde del domingo encontró indicios de que habían entrado por la puerta trasera.

Tras revisar el inmueble, confirmó el faltante de aproximadamente cinco mil pesos en efectivo, además de un teléfono celular.

De acuerdo con el reporte realizado al sistema de emergencias, el robo ocurrió sin que se registraran actos de violencia contra personas, ya que el establecimiento se encontraba sin ocupantes al momento de los hechos.

Las corporaciones de seguridad fueron notificadas del incidente y se inició la recopilación de información para tratar de identificar a los responsables y determinar cómo lograron ingresar al negocio.