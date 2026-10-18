Ladrones se llevan 20 mil pesos de una cafetería en Durango

Un robo a negocio fue reportado durante la mañana del sábado 17 de octubre, en el fraccionamiento Guadalupe, de la ciudad de Durango, donde personas desconocidas ingresaron a una cafetería y se apoderaron de una cantidad superior a los 20 mil pesos en efectivo.

El hecho fue descubierto aproximadamente a las 09:30 horas, en el establecimiento denominado Café El Paraíso, ubicado sobre la avenida Las Américas, a la altura de la calle Punta del Este, cuando el encargado llegó al lugar y observó algunas irregularidades.

De acuerdo con el reporte realizado al número de emergencias 911, Kevin se percató de que una de las cortinas del negocio se encontraba abierta, situación que le llamó la atención, por lo que decidió ingresar para revisar las condiciones del establecimiento.

Una vez en el interior, encontró diversos objetos fuera de su lugar y un desorden considerable, por lo que comenzó a verificar si faltaban pertenencias o dinero, descubriendo que había sido víctima de un robo.

Durante una primera revisión, el afectado detectó que los responsables se habían llevado dinero en efectivo, cuyo monto superaba los 20 mil pesos, aunque no se precisó la cantidad exacta del faltante.

Ante esta situación, el reportante solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad para que tomaran conocimiento de lo ocurrido y se realizaran las diligencias correspondientes, con la finalidad de establecer cómo ingresaron los responsables al establecimiento.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de los presuntos ladrones, ni se ha establecido el horario en que ocurrió el robo, por lo que será mediante las investigaciones correspondientes como se busque esclarecer el hecho y recuperar lo sustraído.