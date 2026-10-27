Ladrones se llevan 30 mil pesos de una vivienda en Durango

Una vivienda ubicada en la colonia Obrera, de la ciudad de Durango, fue blanco de la delincuencia durante la madrugada del lunes 26 de octubre, luego de que sujetos desconocidos forzaran los accesos del inmueble y se apoderaran de dinero en efectivo, aparatos electrónicos y otras pertenencias.

El robo fue reportado alrededor de las 11:00 horas por Sandra, quien informó a las autoridades que personas desconocidas habían ingresado a la casa de su padre, ubicada en la calle Doctor Mariano Herrera, aprovechando las horas de la madrugada.

De acuerdo con la información proporcionada por la reportante, los responsables forzaron las chapas de las dos entradas de la vivienda para conseguir acceso al interior, de donde sustrajeron varias computadoras, pantallas y aproximadamente 30 mil pesos en efectivo, además de otros objetos cuyo valor no fue precisado.

Fue hasta horas después cuando los afectados se percataron de lo sucedido y solicitaron la intervención de las autoridades mediante el sistema de emergencias.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de los responsables ni sobre el paradero de los objetos robados, por lo que será necesaria la denuncia correspondiente para dar seguimiento a las investigaciones.