Ladrones son sorprendidos al salir de una vivienda en Hacienda de Tapias

Los propietarios de una vivienda del fraccionamiento Hacienda de Tapias fueron víctimas de un robo la tarde del jueves, luego de descubrir que dos personas salían corriendo de su domicilio tras presuntamente apoderarse de dinero en efectivo.

El reporte fue realizado alrededor de las 19:00 horas por los afectados, quienes indicaron que al llegar a su casa, ubicada sobre la calle Hacienda San Román, casi esquina con De la Plata, observaron a dos individuos huir del lugar a toda prisa, sin que lograran darles alcance.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, los presuntos responsables únicamente sustrajeron dinero en efectivo. Al inspeccionar la vivienda, los propietarios detectaron que tanto la puerta principal como la del patio presentaban daños , por lo que se presume que fueron forzadas para ingresar al inmueble.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos, recabar información y realizar un recorrido por los alrededores en busca de los probables responsables, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de Durango inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo, mientras que exhortó a la parte afectada a formalizar la denuncia y aportar cualquier dato que contribuya a la identificación y localización de quienes participaron en este ilícito.