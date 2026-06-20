Sustraen de un coche una pañalera que llevaba 5 mil pesos y tarjetas; ocurrió en Carrola Antuna

Una mujer denunció el robo de dinero en efectivo y diversos objetos que se encontraban al interior de su vehículo, el cual había dejado estacionado frente a su domicilio en la ciudad de Durango.

El reporte se recibió alrededor de las 11:00 horas de este viernes, en un domicilio ubicado sobre la calle Profesora María Teresa Rodríguez, cerca de la avenida Enrique Carrola Antuna.

De acuerdo con la información proporcionada inicialmente, la afectada señaló que dejó estacionado un automóvil de la marca Volkswagen, línea Golf, de color blanco y, al regresar, se percató de que al parecer habían bajado uno de los vidrios para ingresar a la unidad.

Entre los objetos robados se encontraba una mochila, en la que guardaba aproximadamente cinco mil pesos en efectivo, tarjetas bancarias y diversos artículos para bebé.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras indagatorias relacionadas con el robo.

Durante el seguimiento del caso, los agentes se entrevistaron con la señora Graciela "N", quien manifestó que del interior de su automóvil Volkswagen fueron sustraídos alrededor de cinco mil pesos en efectivo y ropa de bebé que se encontraba en una mochila.

La afectada indicó que desconoce quién o quiénes pudieron haber cometido el ilícito, ya que no observó personas sospechosas en el lugar ni cuenta con información que permita identificar a los responsables.

Las autoridades orientaron a la denunciante para que presente la querella correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de que se inicie la carpeta de investigación y se trate de ubicar a los presuntos responsables del robo.