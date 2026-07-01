Ladrones vacían camioneta estacionada afuera de Recaudación de Rentas, en Durango

Una camioneta que permaneció estacionada durante varias horas en el fraccionamiento Sahop, fue blanco de un r obo de autopartes y accesorios, informaron autoridades de seguridad.

El reporte fue realizado la mañana de este martes, alrededor de las 08:30 horas, luego de que el propietario descubriera que su unidad había sido saqueada. El vehículo se encontraba sobre el bulevar Domingo Arrieta, a la altura de la calle Géminis.

De acuerdo con la versión del afectado, la tarde del lunes, aproximadamente a las 19:00 horas, dejó estacionada su camioneta de la marca Chevrolet de color rojo, mientras acudía a trabajar, sin notar alguna situación irregular al retirarse del lugar.

Sin embargo, al concluir su jornada y regresar por la unidad, observó que el cofre estaba abierto y una de las puertas se encontraba entreabierta, por lo que realizó una inspección y confirmó que había sido víctima de un robo.

Entre los objetos sustraídos se encuentran la batería del vehículo, el equipo de sonido y diversas herramientas que mantenía en el interior de la camioneta, cuyo valor económico no fue precisado.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para levantar el informe correspondiente e iniciar las primeras investigaciones sobre el caso.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación para tratar de identificar a los responsables y recuperar los objetos robados.