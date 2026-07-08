Ladrones vacían vivienda en la colonia Cerro del Mercado; dueña estaba de vacaciones

Aprovechando la ausencia de los propietarios, delincuentes ingresaron a una vivienda de la colonia Cerro del Mercado y sustrajeron diversos artículos de valor, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad la tarde de este martes.

El reporte fue recibido alrededor de las 16:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Sergio González Santa Cruz, casi esquina con Guillermo Madrazo, donde una mujer solicitó la presencia de las autoridades tras descubrir el robo.

De acuerdo con la información proporcionada por la reportante, identificada como Teresa, los responsables habrían ingresado al inmueble por la puerta trasera, la cual presuntamente fue forzada para acceder a la vivienda.

Una vez en el interior, los delincuentes se apoderaron de una lavadora, un televisor, una estufa y un tanque de gas, además de otros objetos que serían determinados durante el inventario realizado por la propietaria.

Se informó que la dueña de la casa se encontraba de vacaciones al momento de los hechos, situación que habría sido aprovechada por los responsables para cometer el robo sin ser detectados por vecinos del sector.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar los primeros indicios que permitan avanzar en las investigaciones y dar con el paradero de los responsables.

El caso quedó en manos de la autoridad ministerial, que inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el robo, identificar a los presuntos responsables y tratar de recuperar los objetos sustraídos.