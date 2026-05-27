'Lady Calculadora' se vuelve viral tras robarse material de una nevería | VIDEO

El hecho ocurrió en una nevería en el estado de Tamaulipas y rápidamente generó todo tipo de reacciones, desde burlas hasta críticas por el comportamiento exhibido.

Un robo inusual que sorprendió a todos

De acuerdo con las imágenes difundidas, el incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en Ciudad Madero, donde una mujer acudió aparentemente como clienta normal . Mientras esperaba ser atendida, observó el entorno y aprovechó un momento de distracción por parte de la empleada para tomar una calculadora que se encontraba sobre el mostrador.

El detalle que más llamó la atención no fue solo el acto en sí, sino el objeto robado, un artículo de papelería de bajo valor, lo que hizo que el caso resultara aún más insólito. La escena quedó registrada en video, lo que permitió ver cómo la mujer cubre la calculadora con su cartera y la guarda discretamente en su bolso.

Redes sociales la bautizan como “Lady Calculadora”

Como ha ocurrido en otros casos virales en México, los usuarios de redes sociales no tardaron en ponerle un apodo a la protagonista del video, “Lady Calculadora”. El sobrenombre se volvió tendencia rápidamente, acompañado de memes, comentarios irónicos y críticas hacia la conducta de la mujer.

Mientras algunos tomaron el hecho con humor, otros señalaron que este tipo de acciones reflejan una problemática más amplia sobre el respeto a los pequeños negocios, especialmente aquellos que dependen del día a día para subsistir.

Debate entre burla y preocupación

El caso también abrió una conversación más seria entre usuarios. Algunos sugirieron que podría tratarse de un comportamiento impulsivo o incluso de un problema psicológico, como la cleptomanía, mientras que otros consideraron que no hay justificación para el robo, sin importar el valor del objeto.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la mujer ni si el negocio afectado procederá legalmente . Tampoco hay una postura oficial de autoridades, por lo que el caso permanece como un fenómeno viral más que como un proceso judicial.

Más allá de lo anecdótico, el caso deja una reflexión sobre cómo pequeños actos pueden tener grandes consecuencias cuando quedan registrados y compartidos en internet.