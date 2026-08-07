'Lady Paquetes’: Adulta mayor agrede a joven repartidor y le roba su celular | VIDEO

¡Nace una nueva "lady" en las redes! Un indignante altercado se volvió viral luego de que una mujer de la tercera edad arremetiera con furia contra un repartidor de aplicación, ganándose el apodo de "Lady Paquetes".

​El conflicto se desencadenó cuando la mujer encaró e insultó al trabajador, reclamándole de forma violenta que no había seguido las instrucciones para dar con su casa.

También te puede interesar: ‘¿Está ciega o qué, mija?’, el famoso ‘Guapo’ llegó a Durango a bordo del ‘Buki Bus’

Persona de la tercera edad se confunde y agrede al repartidor

En las imágenes del video se observa cómo el repartidor llega a realizar una entrega, pero de repente la mujer lo encara y lo agrede.

"¿Sí sabes entender? Te dije portón negro, a un lado de la tortillería, no en la tortillería”, reclamó la usuaria al motociclista en un tono agresivo.

El joven mantuvo la calma e intentó explicarle que se encontraba ahí para entregar el pedido de otro vecino, incluso intentando hablar en inglés para frenar la agresión. Pero la usuaria, fuera de sí, le arrebató su teléfono celular y se refugió dentro de su domicilio, ubicado en Coacalco, Estado de México.

Minutos después de esta agresión verbal, continúa con más insultos y le exigió que le entregara su paquete, mencionando lo siguiente:

"¿Sabes español?, preguntó la mujer".

"I don’t speak Spanish, sorry, respondió el repartidor".

"Ay, sí, muy americano… No me digas. Más naco… “Dame mi paquete”, replicó la clienta".

​El impacto en el trabajo

Sin su dispositivo móvil, herramienta indispensable para validar los envíos de la plataforma, el repartidor quedó en el suelo sin poder hacer nada para concretar la entrega con el verdadero cliente, quien llegó al lugar poco después.

La mujer, bastante alterada, entró a su domicilio con teléfono en mano mientras el repartidor reclamaba su comportamiento.

"Cálmese, señora, ¿qué le pasa?”, expresó el motociclista".

"¿Qué me pasa? Que eres un estúpido. “Dame mi paquete”, respondió la mujer".

También te puede interesar: ¿Dr. Simi, eres tú?, versión peruana del personaje causa polémica

​El video fue documentado y difundido por el creador de contenido "Driverik", quien se encuentra en la región norte del Valle de México, alcanzando rápidamente más de 88 mil reacciones y 11 mil comentarios. El caso no solo causó indignación, sino que generó el debate sobre los abusos y faltas de respeto a los que se exponen a diario los repartidores en el Valle de México.