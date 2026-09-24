LaLiga: ¿A cuáles equipos y selecciones les dijo que no Javier Aguirre? Esto es lo que sabemos

El estratega mexicano Javier Aguirre reveló que, antes de plasmar su firma con el Valencia Club de Fútbol, desestimó diversas propuestas formales. Tras concluir su tercer periodo al frente de la Selección Mexicana, el preparador prefirió regresar a LaLiga de España para asumir el banquillo de Mestalla en lugar de emprender otros proyectos internacionales.

Entre los ofrecimientos descartados destacaron el club Tigres de la Liga MX, el Al-Ittihad de Arabia Saudita y las selecciones de Ecuador y Corea del Sur: "Habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México", declaró el timonel azteca al detallar las carpetas que desestimó previo a su viaje a Europa.

Se convenció desde el minuto uno

La razón principal para declinar esas opciones obedeció a factores personales. El técnico explicó que contempló el retiro, pero la alternativa che prevaleció: "Nos decidimos por esta porque he llevado muchos años en España, tengo ahí mucho arraigo, mis hijos estuvieron ahí, yo estuve 15 temporadas, entonces pensé que va a ser un buen colofón para mi carrera".

A diferencia de los tanteos previos, el pacto con la directiva valencianista se concretó en tiempo récord. “En esta ocasión se dio todo, no tenía equipo, me llamaron y lo arreglamos en cinco minutos”, aseguró Aguirre respecto al contrato que lo vincula por lo que resta del torneo con opción a prolongarlo una campaña adicional.

Un reto sumamente complicado

El 'Vasco' asume el mando en una posición crítica, con el club situado en el puesto 19 de la tabla general. Junto a sus auxiliares Pol Lorente y Toni Amor, el preparador buscará implementar su habitual disciplina táctica y comunicación frontal para corregir el rumbo futbolístico y asegurar la permanencia en la categoría.

El Valencia se convierte en la séptima entidad española en la trayectoria de Aguirre, tras dirigir a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. A sus 67 años, el entrenador encara un reto de máxima exigencia institucional para devolver el protagonismo al histórico equipo ibérico en la Primera División.