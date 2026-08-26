LaLiga: ¿Álvaro Fidalgo dejará al Real Betis? Esto es lo que se sabe de su posible salida

El futbolista Álvaro Fidalgo protagoniza uno de los rumores más sonados en el presente mercado de fichajes internacional. El centrocampista asturiano, conocido popularmente en el ámbito deportivo como 'El Maguito', estaría viviendo sus últimas horas como integrante del Real Betis Balompié tras ir perdiendo protagonismo en el esquema táctico.

La aparente escasez de minutos en el terreno de juego bajo las órdenes del director técnico chileno Manuel Pellegrini ha acelerado la difusión de reportes procedentes de la prensa sevillana. La cúpula verdiblanca analiza acordar una cesión a préstamo con el firme objetivo de liberar margen salarial y dar paso a nuevas incorporaciones.

¿El 'Maguito' tiene sus horas contadas?

Desde su esperada incorporación a la entidad de Heliópolis procedente del Club América de la Liga MX, la trayectoria de Fidalgo transitó por altibajos futbolísticos. Aunque dejó actuaciones destacadas, como su primer gol oficial con la elástica bética en un vibrante Clásico Sevillano ante el Sevilla, su continuidad fue disminuyendo de forma progresiva en los partidos.

En cuanto a sus registros y situación contractual, cabe señalar que el mediocampista de 29 años ostenta un acuerdo vigente con la escuadra andaluza hasta el año 2030. Pese a esta prolongada vinculación en el papel, la falta de participación constante impidió consolidar el nivel que deslumbró durante su exitoso ciclo previo en México.

¿Regresará al fútbol mexicano?

Frente a este escenario, han comenzado a sonar diversas alternativas sobre su futuro profesional. Informes de la prensa especializada señalan que un hipotético retorno a la Liga MX no está descartado, así como opciones en España que abarcan desde otros clubes de LaLiga hasta un préstamo al Sporting de Gijón para reencontrarse con sus raíces.

El destino definitivo de Álvaro Fidalgo se resolverá en los momentos culminantes del periodo de transferencias. Tanto la directiva del conjunto verdiblanco como el propio jugador estudian minuciosamente la propuesta ideal que le garantice los minutos necesarios para desplegar nuevamente su mejor versión competitiva sobre el campo de juego.