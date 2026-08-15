LaLiga: Atlético de Madrid busca dar a préstamo a Obed Vargas, ¿qué equipo lo busca?

El futuro de Obed Vargas podría tener un nuevo giro en España, Atlético de Madrid analiza la posibilidad de prestar al mediocampista mexicano durante la temporada 2026-27, debido a la fuerte competencia que existe actualmente en el centro del campo.

La intención detrás de una eventual cesión sería que Vargas pueda sumar una mayor cantidad de minutos dentro de LaLiga , aunque el Atlético todavía estudia si dejarlo salir es realmente la mejor opción para su desarrollo y para la conformación de su plantilla.

¿Qué equipos buscan a Obed Vargas?

Son tres los clubes que hasta el momento han preguntado por la situación del futbolista, Real Betis, Valencia y Getafe. Los tres contemplan la posibilidad de incorporar al mediocampista mediante un préstamo para la campaña 2026-27.

De estas opciones, Betis y Valencia llaman particularmente la atención por tratarse de dos clubes con una larga trayectoria dentro del futbol español. Diversos medios nacionales señalan que ambos se encuentran entre los principales interesados, aunque Getafe también aparece dentro de la carrera por quedarse temporalmente con el jugador.

Hasta ahora, ninguna de las tres posibilidades está cerrada. El entorno del jugador conoce el interés existente, pero desde el Atlético de Madrid todavía no se ha determinado que Vargas vaya a abandonar el club durante el actual mercado de transferencias.

¿Por qué Atlético de Madrid podría prestarlo?

Uno de los principales motivos es la cantidad de futbolistas que Diego Simeone tiene disponibles para cubrir el mediocampo.

Atlético de Madrid reforzó esa zona con Morten Hjulmand, además de mantener a jugadores como Koke, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Rodrigo Mendoza . Esta competencia podría reducir considerablemente los minutos disponibles para Obed Vargas durante la temporada.

El mexicano, sin embargo, ha sido tomado en cuenta por Simeone, motivo por el que su salida no puede darse todavía como un hecho. Incluso tuvo participación durante la pretemporada del conjunto rojiblanco, lo que mantiene abierta la posibilidad de que termine permaneciendo en Madrid.

Por ahora, el panorama permanece abierto. Atlético de Madrid deberá decidir si apuesta por mantener a Vargas dentro de su plantilla o si considera que una temporada con mayor protagonismo en otro club de LaLiga puede ser lo más conveniente para continuar con su crecimiento.