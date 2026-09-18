LaLiga: Javier Aguirre estaría negociando su llegada a un club, ¿de cuál se trata?

Javier Aguirre podría regresar al futbol español pocos meses después de concluir su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana.

El entrenador mexicano se encuentra entre los principales candidatos para ocupar el banquillo en LaLiga, aparentemente el equipo atraviesa un complicado inicio de temporada y busca un nuevo proyecto.

¿Qué equipo lo busca?

El nuevo director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, es quien encabeza la búsqueda del próximo entrenador . Luego de analizar diferentes alternativas, el perfil de Javier Aguirre habría ganado terreno por su experiencia en LaLiga, su carácter para dirigir vestidores bajo presión y sus antecedentes al frente de equipos que enfrentaban situaciones deportivas adversas.

Una conversación prevista para este viernes sería determinante para conocer si existen las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo. Durante las negociaciones se discutirían aspectos deportivos y contractuales, aunque el salario no aparecería como el principal obstáculo entre las partes.

Aguirre tendría disposición para asumir el reto y buscaría un contrato hasta el final de la presente temporada, con la posibilidad de extenderlo si cumple determinados objetivos. Entre las metas principales se encontraría asegurar la permanencia del Valencia en la máxima categoría del futbol español.

mbres de José Luis Mendilibar y Vicente Moreno dentro del proceso de evaluación.

La contratación todavía no está cerrada

Pese al avance reportado, Javier Aguirre todavía no puede ser considerado oficialmente entrenador del Valencia . La directiva mantiene abierto el proceso, analiza su situación financiera y debe definir las condiciones del contrato antes de tomar una decisión definitiva.

El mexicano, por su parte, habría solicitado tiempo para estudiar la plantilla y conocer los detalles del proyecto deportivo. La disposición de ambas partes mantiene abierta la posibilidad de un acuerdo, pero será necesario esperar el resultado de las próximas conversaciones y la eventual presentación de una oferta formal.

De concretarse la negociación, Javier Aguirre volvería a una competición que conoce ampliamente y asumiría nuevamente el desafío de rescatar a un equipo histórico en dificultades. Por ahora, el Valencia aparece como su destino más probable, aunque el nombramiento todavía no ha sido anunciado.