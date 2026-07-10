LaLiga: ¡OFICIAL! Karim Adeyemi será nuevo jugador del Barcelona

El Barcelona continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada y habría cerrado la incorporación de Karim Adeyemi, atacante alemán que llegará procedente del Borussia Dortmund después de cuatro años en la Bundesliga.

El movimiento permitirá al conjunto blaugrana sumar velocidad, desequilibrio y mayor profundidad en las bandas para afrontar LaLiga y, especialmente, buscar nuevamente la UEFA Champions League.

De acuerdo con los reportes de Fabrizio Romano, el acuerdo entre ambas instituciones quedó establecido después de varias semanas de negociaciones. Adeyemi tenía como prioridad trasladarse a Cataluña, situación que habría facilitado el entendimiento entre los clubes para completar una de las operaciones más llamativas del mercado veraniego.

Un contrato atractico

El delantero alemán firmaría un contrato por cinco años con el Barcelona, convirtiéndose en una apuesta de mediano y largo plazo para el proyecto deportivo de la institución catalana.

La transferencia estaría valuada inicialmente en 22 millones de euros, cantidad a la que podrían sumarse otros siete millones mediante distintas variables . Los pagos adicionales dependerían de aspectos como la participación frecuente del futbolista y la posibilidad de que el equipo conquiste el campeonato de LaLiga.

Con este movimiento, el Barcelona incorpora a un futbolista de 24 años que todavía cuenta con margen de crecimiento y que puede desempeñarse por ambos costados del ataque. Su principal virtud es la velocidad, característica que le permite atacar espacios, generar peligro en transiciones y convertirse en una alternativa para romper defensas cerradas.

Una ofensiva con múltiples alternativas

Adeyemi se integrará a una zona ofensiva en la que el Barcelona ya cuenta con nombres como Lamine Yamal, Raphinha y Dani Olmo. Además, los reportes mencionan la llegada del inglés Anthony Gordon, por lo que la competencia por ocupar los extremos será considerable.