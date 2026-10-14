LaLiga: ¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en el Real Betis? Manuel Pellegrini revela el motivo

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, compareció ante los medios para aclarar la situación de Álvaro Fidalgo. El centrocampista asturiano, nacionalizado mexicano, registra una mínima participación con el conjunto verdiblanco en el arranque de la temporada 2026/27.

El estratega chileno explicó las razones de la escasa actividad del futbolista de 29 años, atribuyéndola a la competencia interna. "Le tocó estar en un puesto que estaba un poco sobreposicionado en esta plantilla", afirmó Pellegrini al referirse a la nómina de mediocampistas del equipo.

Mantiene su confianza en el jugador

Pese a los pocos minutos, el DT respaldó el profesionalismo del 'Maguito' en el día a día. "Álvaro nos ha aportado muchísimo y nos va a seguir aportando. Es un jugador de mucha calidad y seriedad, un gran profesional", declaró Pellegrini para desestimar cualquier versión sobre indisciplina.

Fidalgo, fichado en febrero de 2026 procedente del Club América con contrato hasta 2030, acumula apenas 61 minutos oficiales en este curso. Sus intervenciones se reducen a 31 minutos contra el Real Madrid en LaLiga, 30 frente al Lille en Champions League y una breve suplencia ante Getafe.

Aun tiene las chances de brillar

Esta inactividad contrasta con el protagonismo mostrado durante el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. En el Betis, el jugador debe disputar el puesto con figuras consolidadas como Isco y Marc Roca, lo que ha limitado notablemente sus opciones en la medular.

Ante el cargado calendario entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League, Pellegrini confía en rotar el plantel. El técnico dejó abierta la opción para que Fidalgo gane minutos progresivamente conforme avance la exigente campaña en España.