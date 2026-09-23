LaLiga: Valencia hace oficial la llegada de Javier Aguirre para rescatar su proyecto deportivo

El Valencia CF ha oficializado este 23 de septiembre la contratación de Javier 'El Vasco' Aguirre como su nuevo director técnico. El experimentado entrenador asumirá inmediatamente el mando del primer equipo en el Estadio de Mestalla, tras sellar un acuerdo formal con la junta directiva blanquinegra para tomar las riendas deportivas del proyecto de manera prioritaria.

El estratega azteca aterriza en la entidad che inmediatamente después de concluir su tercer ciclo al frente de la selección nacional de México. Aguirre llega a la capital del Turia para sustituir a Carlos Corberán, quien fue destituido el pasado 13 de septiembre debido a los pésimos resultados deportivos que tienen al club al borde de la zona de descenso.

¿Cuánto tiempo estará Aguirre al mando del conjunto 'Che'?

La llegada de Aguirre lo convierte en el decimoctavo director técnico en ocupar el banquillo valencianista desde el año 2012, una cifra impactante que refleja la constante inestabilidad institucional y deportiva vivida bajo la gestión de Meriton Holdings. Adicionalmente, a sus 67 años de edad, el mexicano se establece como el entrenador más longevo en dirigir al Valencia, superando la histórica marca del legendario Alfredo Di Stéfano.

Respecto a las condiciones contractuales acordadas, la directiva valencianista pactó con el estratega mexicano una vinculación inicial hasta el 30 de junio de 2027. Este acuerdo contempla cláusulas de rendimiento y permanencia en la Primera División que permitirían extender automáticamente su contrato por una temporada adicional. Además, el técnico estará acompañado por su habitual preparador físico de confianza, Pol Lorente.

Una nueva aventura en LaLiga española

Los retos inmediatos para el estratega mexicano no son menores en esta convulsa etapa. Aguirre deberá reconstruir urgentemente la solidez defensiva del equipo, restaurar la confianza de un vestuario mentalmente golpeado y sumar puntos de forma acelerada para salir de los puestos de peligro. Su debut en el banquillo representa el primer gran examen para evaluar la respuesta táctica del conjunto valenciano.

Con una dilatada trayectoria en el fútbol español tras sus pasos por Osasuna, Atlético de Madrid, Espanyol, Leganés y Mallorca, la veteranía del preparador azteca surge como la principal garantía para sofocar la crisis deportiva del Valencia. La afición de Mestalla confía en que su pragmatismo y carácter competitivo devuelvan la calma y el rumbo a un club históricamente acostumbrado a pelear arriba.