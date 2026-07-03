Lanzan campaña 'México Cree en México' para acercar el fútbol a sectores vulnerables

Familias duranguenses tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de un partido mundialista como parte de la campaña "México Cree en México", que busca promover la pasión por el fútbol y el ambiente de la Copa del Mundo.

El regidor Francisco Franco Soler explicó que la campaña nació con la intención de hacer del fútbol un espacio más cercano para todas las personas, principalmente para quienes enfrentan limitaciones económicas que les impiden asistir a eventos deportivos de talla internacional.

"Queremos democratizar este deporte y que las niñas, los niños y sus familias también tengan la oportunidad de vivir experiencias que normalmente parecerían inalcanzables", expresó.

Como parte de esta estrategia, se realizó una alianza con diversas agrupaciones para llevar a un grupo de niñas, niños y sus padres al encuentro entre Japón y Túnez, considerado el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo.

El regidor señaló que "el mayor valor fue conocer la emoción de las familias participantes, permitiéndoles disfrutar de una experiencia inolvidable".

Añadió que esta iniciativa fortalece el deporte, la convivencia y la inspiración de las nuevas generaciones. Además, contempla actividades en distintos puntos de la ciudad y la entrega de jerseys y artículos promocionales de la Selección Mexicana.

"Hoy más que nunca debemos creer en México. No solamente en la cancha, sino también en nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes. Cuando les damos oportunidades y los inspiramos a soñar, les demostramos que pueden convertirse en campeones en cualquier ámbito de la vida", comentó Franco Soler.

Finalmente, el regidor hizo un llamado a mantener vivo el entusiasmo y el respaldo a la Selección Mexicana.