Lanzan City Pass para visitar museos de Durango: así lo puedes conseguir

Desde esta semana regresa el City Pass para visitar los distintos museos de Durango, un pase que permite el acceso a diversos recintos y que incluye también dos cortesías para la exposición temporal “Van Gogh Dreams”, instalada en el Museo Palacio de los Gurza.

La promoción se lanza a tan solo unos días de que “Van Gogh Dreams” llegue a su etapa final de exhibición en Durango. Tras permanecer durante varios meses en el Museo Palacio de los Gurza, la experiencia inmersiva se despedirá de la ciudad este mismo mes, por lo que las cortesías incluidas en el City Pass ofrecen una oportunidad adicional para conocer la muestra antes de su cierre.

La exposición propone un recorrido audiovisual inspirado en la vida y obra del pintor neerlandés Vincent van Gogh, mediante proyecciones de gran formato, efectos visuales y recursos tecnológicos que permiten una aproximación distinta a algunas de sus creaciones más emblemáticas.

Museos y experiencias

Además de las dos cortesías para “Van Gogh Dreams”, el City Pass brinda acceso a los museos participantes sin fecha de caducidad, lo que permite a los usuarios planificar sus recorridos de acuerdo con sus propios tiempos e intereses.