Lanzan convocatoria del Premio Estatal de Pintura 'Guillermo Bravo Morán 2026'

Con el objetivo de reconocer e impulsar el talento de los artistas plásticos de la entidad, fue lanzada la convocatoria del Premio Estatal de Pintura Guillermo Bravo Morán XII Edición 2026, dirigida a personas mayores de 18 años residentes en Durango, así como a artistas extranjeros que acrediten una estancia mínima de cinco años consecutivos en el estado. El certamen contempla dos categorías, de 18 a 25 años y de 26 años en adelante, y permanecerá abierto hasta el 17 de septiembre de 2026.

Los participantes podrán registrar una obra inédita, realizada entre 2025 y 2026, con tema libre y cualquier técnica pictórica, excepto impresión digital u obras con objetos sobrepuestos.

Las piezas deberán medir 90 x 60 centímetros, estar debidamente enmarcadas y entregarse del 17 de julio al 17 de septiembre en la Coordinación de Museografía y Artes Plásticas, ubicada en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo Palacio de los Gurza, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

¿Cómo participar?

El certamen otorgará premios de adquisición de hasta 40 mil pesos para la Categoría B y 20 mil pesos para la Categoría A, además de tres menciones honoríficas con un estímulo de 8 mil pesos cada una. Como parte del reconocimiento, las y los ganadores impartirán talleres de pintura para estudiantes de secundaria en los municipios de Pánuco de Coronado, Peñón Blanco y Cuencamé durante noviembre.

La convocatoria completa puede consultarse en la página del Instituto de Cultura del Estado de Durango, además, se informó que no podrán participar quienes hayan obtenido premio en la edición anterior ni personal de las instituciones convocantes.