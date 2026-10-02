Lanzan Diagnóstico Fiscal para revisar tus adeudos y obligaciones con el SAT

El servicio de Diagnóstico Fiscal para personas físicas es una herramienta de prevención que permite detectar posibles inconsistencias al momento de cumplir con las obligaciones fiscales pendientes y brinda apoyo para revisar su situación fiscal.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que esta herramienta busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales, fomentar la cultura contributiva y brindar mayor certeza a las personas.

Esta nueva opción estará disponible durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, para que las personas físicas revisen y regularicen su situación fiscal con anticipación a la presentación de la Declaración Anual correspondiente al ejercicio 2026.

Los especialistas de la Prodecon apoyarán en la verificación de la información de la Constancia de Situación Fiscal, el Buzón Tributario, las obligaciones pendientes y la información de la persona ante el SAT, todo de manera gratuita.

Con este servicio se pretende fomentar un mayor cumplimiento y brindar asesoría sobre las acciones que correspondan. Además, a través del portal se podrá revisar la vigencia de las obligaciones.

Los especialistas también podrán identificar posibles adeudos pendientes ante la autoridad fiscal, además de resolver cualquier duda relacionada con el cumplimiento de las obligaciones.

El organismo destaca que prepararse con anticipación permite presentar la Declaración Anual con mayor orden, certeza y tranquilidad.