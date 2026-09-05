Lanzan explosivo contra gasera en Gómez Palacio

Autoridades de la Región Laguna investigan un ataque registrado contra las instalaciones de una gasera ubicada en Gómez Palacio, donde un artefacto explosivo provocó daños materiales en una de las bardas del establecimiento.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:00 horas del viernes 4 de septiembre, en la gasera denominada Combugas, localizada sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la colonia La Feria.

De acuerdo con la información preliminar, un vehículo del que hasta el momento se desconocen sus características se detuvo frente a las instalaciones del establecimiento.

Presuntamente, uno de los ocupantes de la unidad arrojó un artefacto explosivo hacia el inmueble, el cual detonó momentos después y provocó daños en una de las bardas.

Tras la explosión, los responsables abordaron o continuaron su marcha en el mismo vehículo y escaparon con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información sobre su identidad.

El incidente únicamente dejó daños en la infraestructura de la gasera y, según los primeros datos disponibles, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia de la detonación.

Las autoridades de la Viceficalía Región Laguna tomaron conocimiento del ataque e iniciaron las investigaciones para establecer qué tipo de artefacto fue utilizado, así como tratar de identificar a los responsables y determinar el motivo de la agresión.