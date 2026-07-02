Lanzan explosivo contra oficinas de CFE en Gómez Palacio; evacúan edificio y no hay heridos

Un artefacto explosivo detonó la mañana de este jueves frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas sobre el bulevar Miguel Alemán, en Gómez Palacio, lo que provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y emergencia.

El hecho fue reportado alrededor de las 10:10 horas, en el tramo del bulevar Miguel Alemán, entre las calles Valle del Guadiana y Guanaceví, en el Parque Industrial.

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores del lugar escucharon un fuerte estruendo y, en un principio, pensaron que podía tratarse de un accidente relacionado con el paso del tren. Sin embargo, al revisar el inmueble, observaron daños en cristales y en parte de la fachada.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal, Policía Investigadora de Delitos, Ejército Mexicano, así como personal de Protección Civil y Bomberos.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las primeras diligencias y se revisaba el inmueble para descartar la presencia de otro objeto similar. Como medida preventiva, el personal fue evacuado de las oficinas.

Daños por esquirlas

La información preliminar establece que se trató de un artefacto explosivo, al parecer de fabricación casera, que detonó en el exterior del edificio.

Las esquirlas del artefacto habrían causado daños en cristales, la fachada del inmueble y parte del acceso. También se reportaron afectaciones menores en la banqueta y el portón.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas.

Versiones iniciales señalan que el artefacto habría sido arrojado desde un vehículo hacia la banqueta, aunque esta información forma parte de las líneas que deberán ser confirmadas por las investigaciones.

Durante la atención del reporte, fue restringida la circulación en carriles laterales del bulevar Miguel Alemán, en dirección de Torreón a Lerdo, para permitir el trabajo de las corporaciones.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente para investigar lo ocurrido y determinar quién o quiénes fueron responsables de la detonación.