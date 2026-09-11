Lanzó piedras contra una vivienda y lesionó a una menor en Durango; ya fue detenido

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Durango, luego de que presuntamente lesionó a una menor al lanzar piedras y otros objetos contra un domicilio del fraccionamiento Rinconada Las Flores.

El incidente fue reportado a la Dirección Municipal de Seguridad Pública, por lo que agentes acudieron al lugar.

Ahí fueron informados que un sujeto había llegado a la vivienda y comenzó a agredir verbalmente a quienes se encontraban en el sitio.

Posteriormente, el señalado habría lanzado piedras y diversos objetos, uno de los cuales golpeó a la menor en la frente. Debido a la lesión, la víctima fue trasladada para recibir atención médica.

Los policías lograron detener al presunto responsable, identificado como José de Jesús, de 42 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango para determinar su situación legal.