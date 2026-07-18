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Feria de Durango 2026

Lara Campos regresa en concierto a Durango

Actualmente, la actriz y creadora de contenido Lara Campos, suma más de 10 millones de seguidores en redes sociales y su canal de YouTube.

Lara Campos regresa en concierto a Durango

Lara Campos regresa en concierto a Durango

DANIELA ALMAGUER
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La cantante, actriz y creadora de contenido Lara Campos ofrecerá un concierto en la Feria de Durango este domingo, como parte de las actividades dirigidas al público infantil.

La presentación se llevará a cabo en la Velaria, donde interpretará algunos de los temas que la han convertido en una de las figuras infantiles con mayor presencia en plataformas digitales y redes sociales.

SHOW PARA NIÑAS Y NIÑOS

Lara Campos ha desarrollado una carrera como cantante, actriz y creadora de contenido, consolidándose entre el público infantil gracias a su participación en televisión y al alcance de sus contenidos en internet.

Actualmente suma más de 10 millones de seguidores en redes sociales y su canal de YouTube supera las 1.7 mil millones de reproducciones, cifras que la colocan entre las creadoras de contenido para niñas y niños más populares del país.

El concierto está programado para este domingo a las 20:00 horas en la Velaria de la Feria de Durango, como parte de la programación artística del recinto.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Feria 2026 Lara Campos Velaria Campos, concierto, cantante,, creadora

               

                
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