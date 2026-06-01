Las 5 modelos que crearon su propio imperio

Hoy en día, las modelos más cotizadas de la industria internacional son también audaces empresarias, estrategas digitales e iconos de la cultura pop.

Este repaso por cinco de las figuras más importantes del imperio de la moda demuestra que la belleza, el talento y la visión de negocios son la fórmula perfecta para conquistar la cima.

Kendall Jenner

Conocida inicialmente por su participación en el fenómeno televisivo Keeping Up with the Kardashians, Kendall ha sabido consolidar un imperio propio en la industria de la alta costura. Su portafolio incluye colaboraciones con gigantes como Calvin Klein y Adidas, además de haber liderado exitosos lanzamientos de colecciones de maquillaje para Estée Lauder. Asimismo, se ha consagrado como musa e imagen de la prestigiosa firma de joyería Messika. Su constante presencia en las pasarelas más exclusivas y su arrolladora influencia en las redes sociales la mantienen firmemente en la cima de las modelos mejor remuneradas del planeta.

Gigi Hadid

Es, sin duda, otro de los nombres imprescindibles de la industria. Ha sido el rostro de campañas globales para firmas de la talla de Maybelline, Tommy Hilfiger y Versace, haciendo gala de un carisma y una versatilidad que la han consolidado en la cúspide de la moda. A lo largo de su exitosa carrera, Hadid ha engalanado innumerables portadas internacionales; destaca, de manera especial, haber sido la estrella de la edición estadounidense de Vogue en cinco ocasiones.

Bella Hadid

Hermana menor de Gigi, Bella saltó a la fama internacional a mediados de la década de 2010 y rápidamente construyó su propio legado. Ha sido nombrada “Modelo del Año” por múltiples organizaciones de la industria, incluyendo el prestigiado galardón en los British Fashion Awards. En su trayectoria sobresalen alianzas con casas de lujo como Dior, Bvlgari y Fendi. Su estilo distintivo, vanguardista y de tintes noventeros, sumado a su presencia en los eventos de más alto perfil, la convierten en una de las figuras más influyentes del diseño contemporáneo.

Rosie Huntington-Whiteley

La supermodelo y empresaria británica ha figurado de manera constante en los primeros puestos de la lista Forbes de las modelos más cotizadas. Además de su exitosa incursión en la actuación, Huntington-Whiteley ha sabido diversificar su carrera colaborando con marcas como Marks & Spencer y Paige. Actualmente, el grueso de sus ingresos proviene de su faceta empresarial, liderando su propia marca de belleza limpia y estilo de vida, Rose Inc., así como su plataforma digital especializada Rose Inc. Edit.

Karlie Kloss

Karlie se mantiene como una de las figuras más reconocidas y rentables del circuito internacional, llegando a posicionarse como la segunda modelo mejor pagada a nivel global. A lo largo de los años, ha prestado su imagen a marcas emblemáticas como L’Oréal y Swarovski. Más allá de las pasarelas, Kloss destaca por su fuerte compromiso social a través de su iniciativa “Kode with Klossy”, una fundación que promueve y beca la educación en programación para mujeres jóvenes, demostrando que su impacto va mucho más allá de la moda.