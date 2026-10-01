Las amenazas y la caja de palomitas

El martes de la semana pasada, 22 de septiembre, con motivo de la apertura de la sesión general de la Asamblea de la ONU correspondiente a 2027, la número ochenta y uno de su historia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso que debió haber causado un impacto demoledor no solamente en nuestro país sino también en el resto del mundo.

La referencia hecha por Trump a México fue particularmente dura. Sin embargo, cabe aclarar que en sentido estricto no fue al país como tal al que el presidente estadounidense se refirió sino al gobierno mexicano, que es diferente. Aunque es cierto que la propaganda oficialista deliberadamente introduce confusión, al hacer creer que es al país al que se agrede con tal tipo de declaraciones. Pero no es así.

Dijo Trump: “México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 3 mil 200 kilómetros con un territorio controlado por los cárteles enemigos. Por lo tanto,México (en implícita alusión al gobierno) debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”.

Hace poco más de tres meses, un periodista de investigación del equipo de Ciro Gómez Leyva llevó a cabo un meticuloso rastreo de declaraciones, órdenes ejecutivas y reportes institucionales del tenor de lo declarado por Trump ante la ONU y encontró que sólo por lo que hace al periodo que va del 13 de marzo de 2025 al 18 de junio del presente año, habían sido nada menos que 27 las declaraciones sobre el tema.

Las fuentes de esas declaraciones habían sido como sigue: 8 directamente pronunciadas por Donald Trump, 8 las encontradas en documentos y reportes institucionales, 4 correspondían al secretario de Estado Marco Rubio y 2 al vicepresidente J. D. Vance, y 1 cada uno de los siguientes personajes: Pete Hegseth (secretario de Guerra), Tom Homan, Ronald Johnson (embajador en México), Gregory Guillot y Karolin Leavit. Suman: 27.

Lo ocurrido en los últimos cuatro meses no registra a la fecha cambio alguno, con respecto a lo señalado por el referido periodista, autor del recuento mencionado.

Los días pasan y el gobierno mexicano continúa como si nada estuviera pasando.

Ha llegado al extremo no sólo de incumplir con el tratado de extradición suscrito con EUA, el cual dispone la detención con fines de extradición de posibles delincuentes, en el entendido de que las pruebas se presentarán a más tardar 30 días después de efectuada la detención.

Pero no, alterando los términos del Tratado, las probanzas las exige el gobierno por anticipado, cuando se trata de políticos; pero no si son personajes ajenos, aunque sí probablemente cómplices, a los que de inmediato extrajo del territorio nacional para ser llevados al país del norte sin el cumplimiento de formalidad jurídica alguna. Así, suman casi un centenar de personas.

Pues bien, el hecho es que van ya no uno ni dos señalamientos de los mencionados, que deben preocupar, sino que suman decenas. El más grave sin duda el hecho por Trump ante la asamblea general de la ONU, ante la presencia de un centenar de jefes de Estado.

Cosa de recordar además entre los más recientes, lo dicho –en tono de advertencia- - por el embajador de EUA en México, Ronald Johnson: “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”.

¿Cómo y cuándo se verán tales consecuencias? Tenemos al menos una pista.

La expresada de manera jocosa por el subsecretario de Estado, Christian Landau, quien el pasado 14 de agosto, al comentar la posible reacción ante la grotescamente pueril carta dirigida a Donald Trump por Andy López Beltrán, con motivo de que EUA le revocó su visa, sólo dijo: “¿Están disfrutando el espectáculo? Rellenen su caja de palomitas …(porque) disfrutarán la siguiente parte”. Sencillamente no es posible continuar con la ligereza y frivolidad hasta ahora demostrada.