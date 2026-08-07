Las cifras oficiales de la Feria Villista que no les cuadran a los duranguenses

Los medios de comunicación no están para "desear que le vaya bien a alguien" sean de donde sean, como solicitó públicamente el director de la Feria de Durango, Lauro Arce Gallegos; están para ser imparciales, para informar verazmente y, sobre todo, corroborar que las cifras que los gobiernos dan sean reales.

Y precisamente las cifras que el Gobierno del Estado ha dado sobre las ganancias de la Feria Villista 2026 dejan muchas dudas, por lo que será necesario transparentar (a través de vías de acceso a la información) a los duranguenses de dónde salieron los 800 millones de pesos de derrama económica que Esteban Villegas anunció el miércoles pasado y, mejor aún, en qué serán destinados.

Si analizamos los últimos cuatro años de festejos, incluido el último del sexenio de José Rosas Aispuro Torres, podremos ver que las cantidades oficiales que se han manejado habían mostrado un cierto patrón, hasta este último, donde increíblemente los números de triplicaron sin una explicación convincente.

REGRESANDO DE LA PANDEMIA

Recordemos que, en el 2022, para el aniversario de la fundación de Durango se anunciaron medidas sanitarias como el uso obligatorio del cubrebocas y restringir los aforos en espacios cerrados a un 80%.

En ese entonces, las proyecciones conservadoras del entonces titular de la Secretaría de Turismo, Eleazar Gamboa de la Parra, fueron de que la Feria generara unos 200 millones de pesos de derrama económica en el estado.

Tras los festejos, el anuncio fue el siguiente: derrama económica para hoteles, restaurantes y sector comercial de Durango de poco más de 240 millones de pesos; una asistencia al recinto ferial de más de 700 mil visitantes y una ocupación hotelera promedio del 80 por ciento.

Es decir que, para haber regresado a eventos masivos tras dos años de suspensión por la pandemia, las cifras parecían razonables, sobre todo en un marco de recuperación económica que se vivía en el mundo tras varios meses de confinamiento obligado.

EL NUEVO SEXENIO

Para el 2023, el primer año del sexenio de Villegas Villarreal, la Feria Francisco Villa dejó una derrama económica de más de 211 millones de pesos, con una asistencia total de 780 mil personas y una ocupación hotelera promedio del 80 por ciento. Es decir, más gente, pero menos derrama que el año anterior.

Para el 2024, la derrama económica oficial anunciada fue de 271 millones de pesos, con una asistencia de más de un millón de personas y una ocupación hotelera promedio del 80 por ciento. Prácticamente sin cambios.

El año pasado, en 2025, el mismo Gobierno del Estado presumió una afluencia histórica de 1.4 millones de visitantes y una derrama económica de solo 106 millones durante el período vacacional, con un promedio de ocupación hotelera del 85 por ciento. ¿Y la derrama económica dentro del recinto? No se informó, pero se dijo que las ganancias habían sido de 22 millones de pesos producto de renta de espacios comerciales, accesos al recinto y pago de estacionamiento.

¿PANADERÍAS MILAGROSAS?

Analizando las cantidades pasadas, llama la atención que, sin haber nada extraordinario y más gastos (tan solo 86 millones de pesos para la contratación de artistas, 20 millones más que en el 2025), se hable de una derrama económica de casi 800 millones de pesos, tres veces más que en años pasados.

¿Por qué se triplicó la derrama si la situación económica es peor que en años anteriores?, ¿qué generó que, con casi la misma cantidad de asistentes, hubiera tres veces más ganancias que el año anterior?, ¿acaso hubo más "panaderías" con ventas de un millón de pesos diarios como lo presumió Arce Gallegos?, ¿qué artistas, además de Marco Antonio Solís que cobró 27.8 millones, generaron tanto dinero si solo pocos presumieron llenos en gradas?

¿Por qué, a pesar de generar tres veces más de derrama económica, los empresarios decidieron no entrarle a lo que fue la Feria más "exitosa" de la historia?. Si tanto dinero generó esta Feria, ¿por qué los comerciantes locales siguen quejándose de las bajas ventas en la ciudad?, ¿por qué los comerciantes que quedan el Centro Histórico, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios no se beneficiaron con esa derrama económica?

Son las preguntas que un medio de comunicación serio está obligado a hacer para saber si realmente las cifras que dieron son reales y, lo más importante, saber en qué se invertirán las posibles ganancias de esta Feria. Porque solo falta que al final del día resulte que, otra vez, los costos fueron superiores a las ganancias y los 800 millones de pesos queden solamente en una anécdota difícil de creer. Veremos.