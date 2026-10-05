Las cinco obras de arte más icónicas de la historia, según la IA

El arte es subjetivo, pero existen pinturas universales que trascienden el tiempo. Al consultar herramientas de IA (Gemini y ChatGPT), ambas coinciden en las cinco obras que lideran el ranking de las más icónicas de la historia.

EL ENIGMÁTICO ROSTRO DEL RENACIMIENTO

La Mona Lisa, creada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1519, es la obra más icónica de la historia. Aunque se atribuye a Lisa Gherardini, esposa de un comerciante florentino, su identidad sigue dividiendo a los expertos. Destaca por sus suaves transiciones que le otorgan un realismo psicológico y tridimensional inédito. Exhibida permanentemente en el Museo del Louvre desde 1804, es el primer retrato italiano conocido de medio cuerpo y centrado a detalle. Curiosamente, su fama mundial estalló tras ser robada en 1911 por un exempleado del museo, suceso que la catapultó a la cultura popular.

LA DRAMATIZACIÓN DEL MOMENTO DECISIVO

En el segundo puesto vuelve a figurar Leonardo da Vinci con La Última Cena. Esta obra monumental (4.6 x 8.8 metros) captura el momento en que Jesús anuncia la traición de un discípulo, destacando por su uso maestro de la perspectiva y la emotividad de sus personajes. Su preservación es casi milagrosa: sobrevivió a las prácticas de tiro de las tropas de Napoleón y a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en el convento Santa Maria delle Grazie de Milán.

EL TORBELLINO EMOCIONAL DE VAN GOGH

El tercer lugar lo ocupa La Noche Estrellada, de Vincent van Gogh. Pintada desde la ventana de su habitación en el sanatorio de Saint-Rémy, Francia, donde el artista residía mientras recibía tratamiento por sus padecimientos mentales, la pieza es célebre por su cielo nocturno representado en espirales que reflejan su convulso estado emocional. Realizada en 1889, la obra es calificada por la crítica como el ejemplo cúspide del uso del óleo por parte del pintor. Los intensos tonos azules y amarillos, sumados a una atmósfera soñadora y a la vez turbulenta, continúan fascinando a millones de espectadores.

EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE LA ANSIEDAD

Inspirada en un paseo al atardecer en Oslo donde un cielo rojo abrumó al artista, El Grito, de Edvard Munch, es catalogada por el MoMA como el ícono del expresionismo y símbolo universal de la angustia moderna. Pocos saben que no es una pieza única: Munch creó cuatro versiones entre 1893 y 1910 en óleo, pastel y litografía. El Museo Nacional de Oslo resguarda la serie más importante, y en 2012 una versión en pastel alcanzó casi 120 millones de dólares en subasta.

EL GUERNICA

El recorrido por las obras más relevantes incluye el Guernica, de Pablo Picasso, un lienzo monumental que retrata el dolor y la destrucción infligidos a la población civil durante el bombardeo alemán a la villa vasca de Guernica en la Guerra Civil Española.

Considerada la pintura más trascendental de la trayectoria de Picasso, destaca por prescindir del color. Al emplear únicamente blanco, negro y grises, el malagueño transmitió el luto y la tragedia de manera cruda y directa.