Las estrellas que dejaron huella en el Hotel Casablanca de Durango | FOTOS

Hay lugares que conservan algo más que grandes lobbies, espacios que guardan conversaciones, encuentros y momentos que terminan formando parte de la memoria de una ciudad. Tal es el caso del Hotel Casablanca, que se ha convertido en uno de esos lugares donde la historia cotidiana se cruza con el mundo del espectáculo, dejando un registro de artistas que, en distintos momentos, hicieron una pausa entre sus pasillos y mesas.

Mientras el hotel recibe diariamente a visitantes, turistas e incluso a duranguenses que llegan para desayunar o tomar un café, esos mismos rincones fueron testigos del paso de grandes figuras del cine, la televisión, la música y los certámenes internacionales de belleza. Las fotografías que hoy forman parte de su memoria recuerdan que, detrás de la rutina de cada mañana, también existen historias compartidas con personajes que marcaron generaciones.

Entre esos rostros destaca Mario Moreno “Cantinflas”, uno de los máximos íconos del cine mexicano, cuya presencia se suma a la de actrices inolvidables como Saby Kamalich, protagonista de Simplemente María; Susana Alexander, referente del teatro y la televisión; Nora Velázquez “Chabelita”, además de Sergio Goyri, Alejandra Peniche y el encuentro entre Osvaldo Benavides y Alfonso Herrera, todos protagonistas de distintas etapas del entretenimiento nacional.

La lista también reúne a figuras de otros escenarios, como Lupita Jones, la primera mexicana en conquistar la corona de Miss Universo en 1991, y al cantautor y productor Aleks Syntek, representante de una generación que marcó la música pop en México. Cada imagen es un pequeño testimonio de cómo el Hotel Casablanca trascendió su papel como hospedaje para convertirse en un punto de encuentro con personalidades de distintas épocas.

Con el paso del tiempo, el Casablanca ha conservado ese aire tradicional que lo mantiene como uno de los hoteles más reconocibles de Durango, y sus fotografías no solo retratan celebridades, sino también una parte de la historia cultural de la ciudad.