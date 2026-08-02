¿Las lechuzas son brujas? Esto hay detrás de la popular creencia

En agosto de 2014, una lechuza fue capturada y quemada en la comunidad de La Campana, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, porque un grupo de mujeres creyó que se trataba de una bruja. El caso se conoció mediante un video en el que las involucradas interrogaban al ave y le exigían que revelara su identidad. Una de ellas aseguraba que la lechuza llegaba frecuentemente a su ventana entre las dos y las tres de la mañana, por lo que decidió atraparla.

Las imágenes causaron indignación y llevaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a iniciar una investigación por crueldad animal. Incluso surgió en redes sociales la etiqueta #JusticiaParaLechuzaDurango.

Más de una década después, la creencia de que las brujas pueden transformarse en lechuzas continúa presente en Durango y otras regiones de México. Pero ¿de dónde proviene?

También te puede interesar: La UNAM digitaliza archivos sobre brujería e Inquisición: un viaje al imaginario del siglo XVIII

¿Por qué se relaciona a las lechuzas con la brujería?

La asociación está vinculada con antiguas tradiciones sobre personas capaces de adoptar la forma de animales, conocidas popularmente como nahuales. Con el paso del tiempo, estas historias se mezclaron con las ideas europeas sobre brujería introducidas durante la época colonial.

Las características de las lechuzas también ayudaron a alimentar el temor. Son aves nocturnas, vuelan prácticamente sin hacer ruido y emiten chillidos, silbidos y vocalizaciones que pueden resultar desconcertantes cuando se escuchan durante la madrugada.

Su rostro pálido, grandes ojos y capacidad para girar la cabeza hasta aproximadamente 270 grados contribuyeron a que fueran interpretadas como seres sobrenaturales. En diferentes comunidades también se cree que su canto anuncia enfermedades, desgracias o la muerte.

Sin embargo, no existe evidencia de que las lechuzas sean personas transformadas ni de que su presencia represente un mal augurio.

¿Por qué aparece una lechuza cerca de una casa?

Una lechuza puede acercarse a una vivienda porque encontró alimento o un lugar donde refugiarse. Los árboles, construcciones abandonadas, graneros, campanarios y cavidades en edificios les ofrecen espacios adecuados para descansar o anidar.

Lejos de representar una amenaza, estas aves cumplen una función importante al controlar poblaciones de ratones y otros animales pequeños. Una lechuza de campanario puede consumir varios roedores durante una sola noche, por lo que es una aliada natural en zonas rurales y urbanas.

También te puede interesar: ¿Quemar un alacrán ahuyenta a los demás? Esto hay detrás de la creencia popular

Si aparece una cerca de casa, no se debe intentar atraparla, apedrearla ni ahuyentarla con fuego. Lo recomendable es mantener distancia, retirar a perros y gatos del lugar y permitir que el ave se marche por sí sola.

Cuando se encuentre lesionada, atrapada o imposibilitada para volar, se debe solicitar apoyo de Protección Civil, autoridades ambientales o especialistas en rescate de fauna silvestre. Atacarla por miedo o superstición, además de causarle daño, puede derivar en una investigación y sanciones.

Así, detrás de la supuesta “bruja” solamente hay un ave nocturna que probablemente llegó buscando refugio o persiguiendo algún ratón. Su presencia no anuncia una desgracia, aunque sí podría revelar que existen roedores en los alrededores.