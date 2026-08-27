Las Mujeres Cardencheras llevarán a museo la memoria del canto cardenche | Lugar y hora

Las voces de las Mujeres Cardencheras se reunirán este viernes en la presentación de “Antología del Tasajo Cardenche Serrano”, un proyecto de preservación que busca dejar constancia de 20 melodías tradicionales a través de su transcripción a partitura.

En esta presentación estarán acompañadas por el Coro Tasajo, en un encuentro que pondrá en primer plano la fuerza y particularidad de una de las expresiones musicales más representativas del norte de México.

TRANSCRIPCIÓN COMO GUÍA

El canto cardenche es una tradición vocal de carácter comunitario que se interpreta, generalmente, a varias voces y de manera espontánea, sin depender de una afinación o métrica rígida. Precisamente esa libertad representa uno de los mayores retos para llevarlo al lenguaje escrito.

“Es una transcripción que se hizo de 20 melodías cardenches a partitura para que no se pierda. Realmente ‘no le dio el ancho’, como decimos nosotros; la música está muy medida, está muy exacta y el canto cardenche no es exacto, pero da más o menos las tonadas para que, por lo menos, se preserven y ya no se pierdan”, explicó en entrevista Alma Montenegro, integrante de las Mujeres Cardencheras.

La intérprete señaló que el resultado debe entenderse como una guía de las voces y no como una reproducción exacta de la manera en que se ejecutan los cantos, pues la tradición puede cambiar incluso durante una misma interpretación.

“Es que no le puedes exigir algo tradicional, algo que se canta espontáneo y que cambia a veces de tono. A veces empezamos en un tono los cantos cardenches, a veces en uno, o sea, es totalmente hecho a mano”, comentó.

UN PROYECTO ESPECIAL

Para Montenegro, el valor del proyecto está precisamente en dejar una referencia para quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar estas melodías directamente de sus intérpretes. “Nunca, nunca será igual de que te acuerdes cómo era. Gente que ni siquiera lo ha escuchado, por lo menos ya hay una referencia en la partitura y hay una referencia bastante buena”, señaló.

La antología también guarda un significado especial para las propias integrantes del grupo, pues algunas de las grabaciones incorporadas al proyecto conservan la voz de Evangelina Núñez, integrante de las Mujeres Cardencheras fallecida recientemente y a quien sus compañeras recuerdan con especial cariño.

“También ella es parte de este proyecto, aunque ya no esté. Entonces, algunas sí se hicieron solo a tres voces, pero las que teníamos de ella sí las metimos para que metieran la voz de ella”, explicó Alma.

Además de la dimensión musical, el proyecto representa para sus intérpretes una manera de contribuir a que esta tradición continúe viva. “Es bastante bueno y qué bueno que trascienda, que no se extinga y pues yo quisiera que sí también mencionar que son valores muy, muy tradicionales y para nosotros muy grandes”, expresó Lupita María Guadalupe Ríos Herrera.

Catalina Bañuelos, por su parte, destacó la emoción que les provoca llevar el proyecto a un formato distinto al que habían imaginado. “Para nosotros es muy interesante, lo hemos comentado ya las tres, porque va a ser una forma diferente. Nunca esperamos que esto fuera a pasar, luego que compartir y con los sopranos y todo eso, no nos imaginamos así. Estamos muy emocionadas en escucharlo”, compartió.

PRESENTACIONES PENDIENTES

La presentación forma parte del cierre del estímulo recibido por las Mujeres Cardencheras a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, anteriormente conocido como Fonca. El proyecto tendrá una segunda presentación el próximo 12 de septiembre en el Museo de las Culturas Populares de Durango, con lo que concluirá este proceso de creación, documentación y preservación de la tradición cardenche.

“Los invitamos a esta presentación del viernes, pero también a la que tendremos el próximo 12 de septiembre en el Museo de las Culturas Populares de Durango”, agregó Alma Montenegro.

La cita es este viernes será a las 19:00 horas, en el Museo de Arte Moderno “Guillermo Ceniceros”, ubicado en calle Aquiles Serdán no. 1225, en la zona centro de Durango capital.