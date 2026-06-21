Las posibilidades de la transformación mexicana

El placer decepciona, la posibilidad nunca" (Søren Kierkegaard, citado por Jeremy Adelman, 2017, El idealista pragmático. La odisea de Albert O. Hirschman, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Colombia, p. 3).

El posibilismo, una auténtica pasión de A. Hirschman, no consiste en estar abierto a las posibilidades venturosas, sino en crearlas. Su célebre Estrategia del desarrollo percibe a los desequilibrios, las celdas vacías en la matriz de Insumo-Producto, por ejemplo, como posibilidades para focalizar la política económica, creando nuevos desequilibrios: "Anhelaba una ciencia social que dispusiera la imaginación del intelectual para considerar combinaciones que pudieran tomar secuencias anómalas, desviadas o invertidas y convertirlas en potenciales recursos de acción; una ciencia social que la dispusiera a explorar combinaciones que pudieran servir de pista para el despliegue de diferentes historias sobre el futuro" (Ibid., loc. cit.).

Las variadas dificultades que enfrenta el gobierno mexicano, con la primera mujer al cargo, en buena parte de los casos, se van convirtiendo en posibilidades. Es el caso, particularmente relevante, de los cambios en la conducción de MORENA, incluidas las prohibiciones relativas a la perniciosa práctica del nepotismo y el abandono de la ocurrente metamorfosis de los balazos en abrazos. Queda mucho por modificar, sin duda, y habrá que esperar que la maquiavélica invocación de la virtú y la merecida aparición de la fortuna, a las que el propio Hirschman tuvo como cercanas compañías, también acompañen a la señora presidenta.

Hay, por supuesto, reformas urgentes. La más obvia, por supuesto, es la de adornar al Plan México con los indispensables cómos, de los que ningún verdadero plan puede encontrarse ayuno, muy especialmente el relativo a la financiación del ambicioso propósito de política industrial, que pasa necesariamente por una fiscalidad progresiva y transparente. La dominancia neoliberal del libre comercio, y su extraña defensa por un gobierno progresista, resultan del todo contrarias al ejercicio de la economía política nacional, sugerida por Federico List desde 1841; en ella, el libre comercio se practica entre economías con desarrollo relativo similar y los aranceles, de necesaria corta duración, serían un instrumento de las economías en vías de industrialización -para proteger a sus industrias infantas- y no de las economías ya industrializadas.

Los datos duros nos señalan a México como un país que exporta (importa) mucho, pero no crece; la identidad entre apertura y crecimiento es totalmente falsa para un país subdesarrollado. La revisión de las aportaciones de los heterodoxos, desde Alexander Hamilton hasta Mariana Mazzucato, pasando por List, Keynes, Hirschman y Ha-Joon Chang, no le vendría nada mal a un gobierno comprometido con la dignidad material del pueblo. La regulación del usurario margen de intermediación financiera que convierte al capital financiero en un parásito rentista, debiera ser tema fundamental de un gobierno tan progresista como endeudado.

Hirschman también recorrió la historia de la retórica de la intransigencia, reaccionaria y progresista, para recomendar su cancelación. Al respecto, y de acuerdo con Carlos Illades, no resulta conveniente imaginar una revolución que no atiende a sus aliados potenciales, como sucede con las madres buscadoras, con los movimientos feministas, con el neo zapatismo y con un prolongado etcétera.

Por último, aunque no al último, el tema de la soberanía nacional no debe confundirse con una suerte de monopolio estatal patriótico; no toda la oposición está compuesta por apátridas y la ausencia de diálogo con los opositores, tanto como la falta de reconocimiento al valor de la crítica bien intencionada, son expresiones de una intransigencia que se vuelve anacrónica cuando el conflictivo binomio pueblo/élites ya ha sido sustituido por un nuevo conflicto entre élites. Weber, Pareto y Bujarin merecen algún sitio en la biblioteca de todo buen gobernante. A crear posibilidades para el desarrollo.