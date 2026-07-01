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NARCOTRÁFICO

Lazan álbum de 'Narcopolíticos': ¿quiénes aparecen, cuánto cuesta y dónde comprarlo? 

En medio de la euforia mundialista, periodistas mexicanos crearon este proyecto tras varias investigaciones.

Lazan álbum de 'Narcopolíticos': ¿quiénes aparecen, cuánto cuesta y dónde comprarlo? 

Lazan álbum de 'Narcopolíticos': ¿quiénes aparecen, cuánto cuesta y dónde comprarlo? 

REDACCIÓN WEB
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En marco del torneo de futbol más esperado por los aficionados, la asociación Defensorxs, en colaboración con otros periodistas y activistas, lanzaron un proyecto llamado "Narcopolíticos" que está en todas las redes sociales. 

Desde el inicio su objetivo se enfocó en exhibir a todos aquellos políticos que tuvieran algún nexo con organizaciones criminales o haya participado en actividades ilícitas, convirtiéndose en una de las cuentas más seguidas en Instagram con más de 77 mil seguidores. 

La información compartida en sus redes trae consigo una investigación de años, dejando ver todo lo que un político o política realizan para mantener su mandato dentro de sus estados o municipios. 

Sin embargo, con toda esta euforia esperan que no se olvide cada una de las cosas que han hecho, Narcopolíticos lanzó un álbum de estampitas, parecido a de Panini, pero con los rostros e historia de estos personajes. 



¿Quiénes aparecen en él?


El álbum incluye 140 perfiles señalados en investigaciones periodísticas, en las filtraciones como Guacamaya Leaks y reportes internacionales. 


Sin embargo, el análisis hecho por los periodistas Miguel Alfonso Meza, Óscar Balderas, Luis Chaparro, entre otros, no solo incluye figuras de bajo nivel, sino desde exgobernadores, gobernadores, alcaldes, diputadas, diputados, exfuncionarios, exfuncionarias, y algunos de ellos ya en prisión.


Entre los destacados están:


    

  • Rubén Rocha Moya
    • 

  • Sandra Cuevas
    • 

  • Genaro García Luna
    • 

  • Hernán Bermúdez Requena
    • 

  • Esteban Villegas Villarreal
    • 

  • Silvano Aureoles
    • 

  • Tania Contreras
    • 

  • Ricardo Gallardo
    • 

  • Mario Marín
    • 



Solo por mencionar algunos.



¿Cuánto cuesta y dónde comprarlo? 


Pese a que esta es una iniciativa que ha gustado a los mexicanos y buscan tener álbum de estos, aún no se ha dado a conocer el precio y el lugar donde se pueden adquirir. 


El pasado 29 de junio se presentó de manera oficial, quienes asistieron pudieron tener uno y comenzar a pegar sus estampitas. 


Para este jueves 2 de julio se tendrá otra presentación en Ciudad de México, en donde las personas que asistan podrán conocer un poco más y también obtenerlo. 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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