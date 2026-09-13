Le hacen creer que su esposa estaba secuestrada y le exigen 25 mil pesos en Santiago Papasquiaro

Una llamada en la que aseguraban tener secuestrada a una joven de 22 años provocó la movilización de elementos de la Policía Investigadora de Delitos en Santiago Papasquiaro; los presuntos delincuentes exigían 25 mil pesos a cambio de supuestamente dejarla en libertad.

El caso se registró durante el sábado 12 de septiembre, cuando Edgar acudió a las instalaciones de la Unidad Regional de la Fiscalía General del Estado de Durango para solicitar ayuda ante lo que inicialmente parecía ser un secuestro.

El hombre explicó que recibió una llamada telefónica en la que un desconocido le aseguró que tenían privada de la libertad a su esposa, identificada como Valeria, de 22 años de edad.

Durante la comunicación, el presunto extorsionador amenazó con hacerle daño a la joven si Edgar no realizaba un depósito por 25 mil pesos, situación que generó preocupación debido a que en ese momento no podía establecer contacto con ella.

Tras conocer el caso, agentes investigadores comenzaron inmediatamente la búsqueda de Valeria en diferentes hoteles, espacios públicos y otros puntos del municipio, mientras se evitó que el esposo realizara el depósito exigido.

Finalmente, los elementos localizaron a la joven sana y salva sobre la calle Gabriel Ignacio Zaragoza, aproximadamente a una cuadra de una tienda departamental, con lo que se confirmó que no se encontraba secuestrada y que se trataba de un intento de extorsión telefónica.

La intervención de los investigadores permitió evitar que la víctima entregara los 25 mil pesos. Posteriormente, la pareja recibió recomendaciones de seguridad, entre ellas realizar el cambio de los chips de sus teléfonos y evitar cualquier nueva comunicación con los responsables.