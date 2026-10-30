Le presta su motocicleta a un amigo y se la roban; ocurrió en Durango

Un hombre reportó el robo de su motocicleta en el fraccionamiento San Ángel, de la ciudad de Durango, luego de que se la prestara a un amigo, quien la dejó estacionada en el exterior de su domicilio durante la madrugada y, al salir horas después, descubrió que la unidad había desaparecido.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron entre la medianoche y las 08:00 horas del miércoles 28 de octubre, en una vivienda ubicada sobre la avenida Centauro, donde la motocicleta permanecía estacionada en la vía pública, sin que se conozca quién o quiénes se la llevaron.

El propietario fue identificado como Brayan Iván, quien señaló que la unidad robada es de la marca Italika, línea DM200, modelo 2026, de color azul con rojo y detalles negros, sin placas de circulación, misma que se encuentra registrada a su nombre.

Según explicó el afectado, había prestado la motocicleta a su amigo Saúl, quien la dejó estacionada aproximadamente a las 00:00 horas frente a su vivienda, ubicada en el fraccionamiento San Ángel. Sin embargo, cuando salió alrededor de las 08:00 horas, se percató de que ya no se encontraba en el lugar, por lo que inmediatamente dio aviso al propietario.

Un dato que podría contribuir a la localización del vehículo es que la motocicleta contaba con un sistema de rastreo GPS, cuya señal dejó de emitirse aproximadamente a las 06:30 horas del mismo miércoles, cuando registraba una ubicación sobre la calle Tierra y Libertad, entre las calles 10 de Abril y 5 de Febrero, sin que hasta el momento se haya confirmado si la unidad permanecía en ese sector.

El robo fue reportado a las autoridades la tarde del jueves 29 de octubre, alrededor de las 15:00 horas. Durante el seguimiento, Brayan Iván manifestó que acudiría a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente, debido a que sus actividades laborales le habían impedido realizar el trámite. Hasta el momento, no se ha informado sobre la recuperación de la motocicleta.