Una motocicleta que fue robada afuera de una vivienda en el fraccionamiento Valle del Paseo, en la ciudad de Durango, fue localizada horas después gracias al sistema GPS que tenía instalado, luego de que su propietario siguiera la señal del dispositivo hasta las inmediaciones de la autopista a Gómez Palacio.

El robo fue descubierto durante la mañana del domingo 22 de noviembre, cuando Javier Aldair salió de su domicilio, ubicado sobre la calle Andrómeda, casi esquina con Paseo de San Antonio, y se percató de que su motocicleta había desaparecido del lugar donde la dejó estacionada.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, se trata de una motocicleta de la marca Italika, línea Z, de 200 centímetros cúbicos, modelo 2026, color azul con gris y sin placas de circulación, la cual había dejado estacionada aproximadamente a las 21:30 horas del sábado 21 de noviembre, mientras que su desaparición fue descubierta alrededor de las 08:30 horas del domingo.

Tras percatarse del robo, Javier Aldair revisó el sistema de rastreo satelital de la unidad, cuya señal apuntaba hacia el poblado Juan Aldama, por lo que decidió trasladarse hasta aquella zona y solicitó el apoyo de elementos de la Policía Estatal adscritos a Guadalupe Victoria, quienes acudieron para atender el reporte.

Fue aproximadamente a las 10:00 horas cuando el propietario comunicó que había encontrado su motocicleta en las inmediaciones de la autopista a Gómez Palacio, por la carretera a Málaga, en una zona rural, confirmando que se trataba de la misma unidad que le habían robado durante la madrugada.

Al revisar la motocicleta, identificada, el número de serie coincidía con la reportada. Javier Aldair manifestó que no le faltaba ninguna de sus pertenencias ni componentes de la unidad, por lo que el vehículo fue localizado completo, luego de permanecer desaparecido durante aproximadamente una hora y media desde que descubrió el robo.