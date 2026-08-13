Le roban su camioneta mientras jugaba futbol en Valle Verde

Un partido de futbol terminó con una desagradable sorpresa para un duranguense, quien al concluir el encuentro descubrió que le habían robado las llaves de su mochila y también su camioneta, en la Unidad Deportiva Valle Verde.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 12 de agosto, cuando Alonso acudió a las instalaciones deportivas ubicadas en la colonia Valle Verde, en la ciudad de Durango.

Antes de ingresar a la cancha, el afectado dejó entre sus pertenencias las llaves de una camioneta de la marca Volkswagen, línea Tiguan, modelo 2013, de color blanco, para posteriormente participar en un partido de futbol.

Fue aproximadamente a las 14:00 horas cuando terminó el encuentro y Alonso regresó hasta donde había dejado su mochila; al revisar sus pertenencias, se percató de que las llaves del vehículo ya no se encontraban en el lugar.

Al salir de la unidad deportiva, confirmó que la camioneta tampoco estaba donde la había estacionado, por lo que solicitó apoyo a través del número de emergencias 911 y proporcionó las características de la unidad para tratar de localizarla.

La unidad robada cuenta con placas GFG-199-C. Como señas particulares, tiene el toldo despintado, quemacocos, vidrios polarizados, además de un golpe en la defensa del lado del conductor y otro daño visible en la puerta del copiloto.

Tras el reporte, el propietario acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente por el robo del vehículo, mientras que los datos de la camioneta fueron proporcionados a las corporaciones para su búsqueda y posible recuperación.