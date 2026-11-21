Una mujer reportó el robo de su Volkswagen Sedán mientras hacía ejercicio en un gimnasio del Centro de Gómez Palacio. Una cámara de seguridad captó el momento en que una persona se acercó al automóvil y abrió la puerta del conductor.

El hecho ocurrió el viernes 20 de noviembre, alrededor de las 12:20 horas, en el cruce de Amado Nervo y Francisco Javier Mina. Tatiana Cisneros Medina, propietaria del vehículo, se dio cuenta de que el auto ya no estaba al terminar su entrenamiento.

Así quedó captado en video

En la grabación que compartió la dueña se observa el vocho, de color oscuro y con una parrilla en el techo, estacionado junto a la banqueta. Una persona se acerca por el lado del conductor, abre la puerta y permanece junto al vehículo durante varios segundos.

Captura de Pantalla

El automóvil que la propietaria busca es un Volkswagen Sedán con placas GEH-058-C. Tras descubrir el robo, Cisneros Medina solicitó apoyo policial.

La afectada también difundió el video en su cuenta de Facebook y pidió a quienes hayan visto el vocho o tengan información sobre su paradero que se comuniquen con ella. En una segunda publicación pidió compartir el aviso para ampliar la búsqueda.