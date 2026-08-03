Leagues Cup: ¿A qué hora y en qué canales ver en vivo el debut de la Liga MX en el torneo?

La cuarta edición de la Leagues Cup abre sus telones con una intensa jornada inaugural centrada en el choque entre la Liga MX y la Major League Soccer. En esta fecha de grupos, seis escuadras mexicanas entran en escena en territorio norteamericano, obligadas a dar un golpe de autoridad en un torneo que no concede margen de error ni otorga puntos por empates en tiempo regular.

La Liga MX busca sorprender ante la MLS

Uno de los cotejos más atractivos situará al Pachuca visitando al FC Cincinnati en el TQL Stadium. Los Tuzos presentan un plantel competitivo liderado por Salomón Rondón en la delantera, acompañado por Oussama Idrissi y Rodolfo Pizarro en la generación ofensiva. Enfrente estará un conjunto estadounidense peligroso que cuenta con Evander y Kévin Denkey, exigiendo la máxima solidez a la zona defensiva hidalguense.

Por su parte, el Atlas sostendrá una dura prueba en el ScottsMiracle-Gro Field frente al Columbus Crew. Los zorros llegan urgidos de cambiar la imagen mostrada recientemente en el plano local, apostando por la experiencia de Camilo Vargas y la presencia del atacante Ryan Mmaee para hacer daño. No obstante, se medirán a una plantilla local con variantes en ofensiva como Diego Rossi, figura en el ataque rival.

En el Bank of America Stadium, Pumas disputará un choque inédito ante el Charlotte FC. La escuadra auriazul encara este compromiso respaldada por la jerarquía bajo los tres postes del costarricense Keylor Navas, además de la visión en la medular del panameño Adalberto Carrasquilla y la contundencia de Guillermo Martínez. Enfrente, el conjunto de Dean Smith pretende imponer condiciones con la solvencia del zaguero Tim Ream, el liderazgo de Ashley Westwood y el desequilibrio de Pep Biel.

Duelos de máximo nivel aguardan

Tigres UANL tendrá una exigente salida al America First Field para medirse contra Real Salt Lake. El conjunto regiomontano tiene como referentes a Nahuel Guzmán bajo los tres postes, junto a elementos creativos como Juan Brunetta, Rodrigo Aguirre y Diego Lainez. La calidad de la plantilla universitaria los coloca como aspirantes serios, aunque el rival suele hacerse fuerte ante su público imponiendo un ritmo físico elevado durante los noventa minutos.

Finalmente, los Bravos de Juárez chocarán ante el Minnesota United en el Allianz Field inmersos en plena turbulencia tras la destitución de Pedro Caixinha del banquillo fronterizo. A la par, el Atlante FC iniciará su andar en el BC Place frente a los Vancouver Whitecaps. Esta jornada inicial pondrá a prueba la solidez del balompié mexicano ante escuadras de la MLS que intentarán hacer valer su localía en la Leagues Cup.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos?

FC Cincinnati vs Pachuca

Horario: 17:30

Transmisión: Apple TV

Columbus Crew vs Atlas

Horario: 17:45

Transmisión: Apple TV

Charlotte FC vs Pumas

Horario: 18:00

Transmisión: Apple TV

Minnesota United vs FC Juárez

Horario: 18:30

Transmisión: Apple TV

Real Salt Lake vs Tigres UANL

Horario: 20:00

Transmisión: Apple TV

Vancouver Whitecaps vs Atlante